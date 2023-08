i Autor: Wikipedia Commons, Artur Andrzej Głosowanie poza miejscem zamieszkania. Wybory 15.10.2023

Sprawdź się!

Quiz. Co wiesz o wyborach parlamentarnych? Bez 5/10 lepiej nie głosuj!

Wybory parlamentarne odbędą się już 15 października. To już ostatnie chwile, by nadrobić swoją wiedzę o tym, jak poprawnie głosować! Co wiesz na ten temat? Sprawdź się w naszym quizie i rozwiej wszelkie wątpliwości.