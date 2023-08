„Co łączy Rydzyka, Obajtka i Majteczki w Kropeczki?” Szymon Hołownia uderza w Radio Maryja!

Adam Niedzielski złamał tajemnicę lekarską?! Do prokuratury ma trafić doniesienie

Szymon Hołownia nie krył emocji związanych z wielką imprezą w Toruniu. W pierwszą sobotę sierpnia rozpocznie się Dziękczynienie w Rodzinie. Najpierw o 12:00 w toruńskim sanktuarium odbędzie się msza prowadzona przez ks. bp. Wiesława Śmigla. Kolejnym punktem, planowym około 13:30, będą koncerty zespołu Bayer Full, Damiana Holeckiego i Małej Armii Janosika w amifiteatrze.

Uczestnicy będą mogli także odwiedzić stoiska ze zdrową żywnością oraz potrawami z grilla czy kuchni polowej. Nie zabraknie stanowisk Fundacji Nasza Przyszłość, Naszego Dziennik, Lasów Państwowych, NFOŚ czy górali z kożuchami. Jak czytamy na stronie Radia Maryja, partnerem strategicznym wydarzenia jest Orlen S. A.

Szymon Holownia uderza w Radio Maryja

Ta ostatnia informacja szczególnie zbulwersowała Szymona Hołownię, który dodał nagranie krytykujące Radio Maryja.

- Posłuchajcie tego, bo to jest niewiarygodne. Czytałem właśnie plan dzisiejszego festynu u ojca inwestora Tadeusza Rydzyka w Toruniu. Będzie to 15. Dziękczynienie w Rodzinie. O 12:00 msza święta, o 13:30 koncert Bayer Full, a po 17:00 procesja. Obok ołtarza reklamować się będą ministerstwo Sasina i Ministerstwo Zdrowia, a za wszystko oczywiście zapłaci Objatek. To jest niepojęte – mówił lider Polski 2050.

Polityk zwrócił uwagę, że znalazły się pieniądze na huczną imprezę Tadeusza Rydzyka, ale nie na renowację zabytków.

- Śmieją się torunianom w twarz, bo w tym samym czasie, kiedy organizują ten festyn, odrzucili 9 na 10 wniosków miasta Toruń na odbudowę zabytków w tym mieście. Dla Torunia nie starczyło, bo cała kasa poszła na kupowanie poparcia z ambony i na inwestycje w gminach, gdzie PiS ma wysokie poparcie - stwierdził polityk.

Na koniec Szymon Hołownia wygłosił potrzebę rozdzielenia państwa od kościoła i skupieniu się na gospodarce.

- W każdym sprawiedliwym państwie te Rydzyki, Obajtki i Sasiny za takie coś zamiast tańczyć do „Majteczek w kropeczki” powinni patrzeć na świat przez krateczki. Pora zakończyć rządy tych nieudaczników. Czas rozdzielić państwo od Kościoła i zlikwidować Fundusz Kościelny, zarówno ten formalny, jak i te ukryte. Czas wejść na Trzecią Drogę, czas zastąpić mariaż państwa z Kościołem polską gospodarką, świecką, nowoczesną, inwestującą nasze pieniądze w naszą przyszłość - skwitował.

Co łączy Rydzyka, Obajtka i Majteczki w Kropeczki? Sami posłuchajcie. pic.twitter.com/uzzUgCprOE— Szymon Hołownia (@szymon_holownia) August 5, 2023