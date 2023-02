Amerykański prezydent w Polsce. Joe Biden z wizytą w Warszawie

Joe Biden we wtorek 21 lutego rozpocznie oficjalną, trwającą dwa dni, wizytę w Polsce. Amerykański prezydent ma ściśle zaplanowaną wizytę, wiadomo, że w planie jest spotkanie prezydenta USA Joe Bidena z prezydentem Polski Andrzejem Dudą, a także spotkanie z liderami Bukaresztańskiej Dziewiątki, czyli wschodniej flanki NATO. Jednym z najważniejszych punktów wizyty w Polsce będzie też przemówienie Joe Bidena wygłoszone w Warszawie, w Arkadach Kubickiego, w ogrodach Zamku Królewskiego. Wiadomo, że przemówienie amerykański prezydent wygłosi we wtorek o godzi. 17:00, a obecni mogą być na nim wszyscy chętni, którzy uzyskają specjalną przepustkę. Chętni do wzięcia udziału w wydarzeniu musieli zapisać się na nie poprzez specjalny formularz, który znaleźć można było stronie internetowej ambasady. Czego można się spodziewać po wystąpieniu Bidena?

W czasie wizyty w Kijowie Joe Biden mówił oczywiście o Ukrainie i wojnie: - Wolność jest bezcenna i warta tego by toczyć o nią walkę. Skierujemy miliardy dolarów, żeby zapewnić funkcjonowanie ukraińskiego społeczeństwa; poświęcenie Ukrainy jest ogromne. (...) Prezydent Rosji liczył, że nie będziemy w stanie zebrać koalicji, ale źle to rozegrał. To niezwykłe, że wszyscy powstali, że wszyscy starali się przeciwstawić tej napaści. Cały świat pomaga bronić się Ukrainie; wdrożyliśmy bezprecedensowe sankcje - mówił. Jakie słowa mogą paść w Warszawie?

Co Joe Biden powie w Warszawie? Rok temu wspominał słowa papieża Polaka

Z pewnością Joe Biden podkreśli wielką rolę Polski we wspieraniu Ukrainy. Na pewno nie zapomni też o udziale Polaków w pomocy, którzy przyjęli uchodźców uciekających z ogarniętej wojną Ukrainy. Wiadomo, że granicę z Polską pod wybuchu wojny przekroczyły miliony uchodźców. Przy okazji warto przypomnieć przemówienie Joe Bidena z zeszłego roku. Wówczas pierwsze słowa, które powiedział, były cytatem z Jana Pawła II. Amerykański prezydent zwrócił się wówczas do Polaków: – Nie lękajcie się, to były pierwsze słowa pierwszego publicznego wystąpienia, pierwszego polskiego papieża, po jego wyborze w 1978 r. Te słowa zdefiniowały pontyfikat Jana Pawła II. Słowa, które odmieniły świat. W obliczu brutalnego systemu okrutnych rządów, to było przesłanie, które pomogło zakończyć ucisk sowiecki i wyzwolić 30 lat temu tę ziemię i całą Europę Wschodnią. To było przesłanie, które pokona okrucieństwo i brutalność tej niesprawiedliwej wojny.

SPRAWDŹ: Joe Biden w Warszawie. Armageddon komunikacyjny. Całe centrum wyłączone z ruchu!