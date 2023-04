Wybory do Sejmu i Senatu 2023. Co je różni? Wyjaśnimy z ekspertem od prawa wyborczego

Ekspert ds. Chin: W Chinach jest silne przekonanie, że Rosja jest strategicznym partnerem w rywalizacji z USA

O relacjach Chin i Rosji, ale też Chin wobec wojny w Ukrainie oraz Unii Europejskiej i Chin rozmawiali w "Raporcie Walczaka" dziennikarz "Super Expressu" Tomasz Walczak i Marcin Przychodniak, analityk ds. Chin w Państwowym Instytucie Spraw Międzynarodowych. Gość programu zwraca uwagę, że w komunistycznej partii Chin i w ogóle we władzach chińskich jest silne przekonanie, że konflikt ze Stanami Zjednoczonymi jest nieunikniony.

- Silne jest też w Chinach przekonanie o dążeniu Stanów Zjednoczonych do tego, żeby w ten czy inny sposób zmienić sytuację polityczną w Chinach. A oczywiście komunistyczna partia Chin tej władzy utracić nie chce, bo w jej mniemaniu to się równa niemalże dezintegracji całej Chińskiej Republiki Ludowej. I w związku z tym potrzebuje współpracy z partnerem i Rosja jest tym strategicznym partnerem w tej rywalizacji ze Stanami. I to się nie zmieni, to jest też poczucie sprzed wojny - mówi Marcin Przychodniak.

"Raport Walczaka" o sojuszu reżimów Rosji i Chin w kontekście wojny w Ukrainie

Jak podkreśla gość "Raportu Walczaka", rosyjska agresja rzeczywiście nie była dla Chińczyków zaskoczeniem, ale wymagała od nich pewnej modyfikacji polityki. - Chińczycy mieli duży problem nie tylko z tym, że wojna na Ukrainie wybuchła, ile z własną reakcją na brak sukcesów Rosji i reakcją Zachodu na tę wojnę - podkreśl ekspert z PISM.

Tomasz Walczak pytał Marcina Przychodniaka o to, jakiego rodzaju sojusz łączy Chiny i Rosję. Taktyczny, gospodarczy, polityczny, militarny? A może to coś więcej niż sojusz?

- Jest to sojusz reżimów i tak jak powiedziałem to poczucie tego rewizjonizmu, które jest i w Rosji, i w Chinach - dotyczące ładu międzynarodowego, roli Stanów Zjednoczonych i w ogóle roli dużych państw, mocarstw regionalnych, czy potrzeby przeformułowania na nowo, na korzyść, z perspektywy chińskiej na korzyść głównie Chin, ale Rosjanie są tutaj ważnym elementem tej koncepcji. Więc to jest tego typu sojusz - to jest ten element najważniejszy, który ich spaja - wyjaśnia Marcin Przychodniak.

Marcin Przychodniak: Dla Chińczyk nie jest istotne, że na na Kremlu rządzi akurat Putin