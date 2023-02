Spis treści

Zmiany w Kodeksie wyborczym. Największą jest Centralny Rejestr Wyborców

Nowy Kodeks wyborczy został uchwalony. Wybory 2023, czyli wybory do Sejmu i Senatu odbędą się więc na nieco innych organizacyjnie zasadach niż wcześniejsze. Najważniejsze zmiany w Kodeksie wyborczym to m.in. Centralny Rejestr Wyborców, zapewnienie transportu do lokali wyborczych osobom starszym i niepełnosprawnych, więcej komisji wyborczych i wzmocnienie pozycji społecznych obserwatorów i mężów zaufania podczas wyborów w Polsce. Dużą zmianą jest Centralny Rejestr Wyborców, czyli centralna baza danych o wyborcach i okręgach wyborczych.

Co to jest Centralny Rejestr Wyborców? Zastąpi gminne bazy danych

Centralny Rejestr Wyborców zastąpi prawie 2,5 tys. gminnych baz danych o wyborcach. Co to oznacza w praktyce? Powstanie jedna baza danych, w której będą wszystkie informacje o wyborcach i okręgach wyborczych - różnych w zależności od wyborów. Aktualnie w Polsce to właśnie miasta i gminy prowadzą lokalne rejestry wyborców. Dzięki nim sporządzają spisy wyborców na poszczególne wybory: parlamentarne, prezydenckie, samorządowe czy do Parlamentu Europejskiego. Co ważne, jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji, te spisy powstają z wykorzystaniem różnych systemów informatycznych. Teraz będzie jeden taki system.

Co zmieni Centralny Rejestr Wyborców? Wszystkie dane o wyborach w jednym miejscu

Na rządowej stronie gov.pl czytamy, że Centralny Rejestr Wyborców ułatwi obywatelom głosowanie, urzędnikom organizację wyborów, a komisjom wyborczym – przeprowadzenie wyborów. Poprawi się również ich bezpieczeństwo. Jakie będą główne funkcje Centralnego Rejestru Wyborców? Oto trzy najważniejsze:

automatyzacja działań urzędników i komisarzy wyborczych, integracja z systemem PESEL i systemami zewnętrznymi, elektroniczne usługi dla wyborców.

Kto będzie miał dostęp do danych z Centralnego Rejestru Wyborców?

Jak czytamy na stronie rządowej, dostęp do Centralnego Rejestru Wyborców będzie miało dość wąskie grono osób. Będę to:

wójtowie,

członkowie Państwowej Komisji Wyborczej,

komisarze wyborczy za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego,

minister ds. informatyzacji,

minister spraw zagranicznych,

konsulowie.

Aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Wyborców mają dokonywać poszczególne samorządy: miasta i gminy. Będą to ich tzw. zadania zlecone. Rejestr będzie utrzymywany przez ministra ds. informatyzacji.

Centralny Rejestr Wyborców ma służyć sporządzeniu jednego spisu wyborców w Polsce

Na rządowej stronie Ministerstwa Cyfryzacji czytamy, że Centralny Rejestr Wyborców ma wyeliminować problem np. przekazywania zawiadomień między gminami o zmianach miejsca głosowania poszczególnych wyborców. Takie działanie wymaga bardzo dużego zaangażowania urzędników samorządowych, którzy dopisują lub skreślają wyborców ze spisów wyborców przed wyborami. To oni też muszą następnie powiadamiać wyborców o dokonanych czynnościach. Dlatego też Centralny Rejestr Wyborców ma służyć do:

sporządzania spisów wyborców ,

, sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum,

ustalania liczby wyborców ;

; sprawdzania posiadania prawa wybierania przy okazji weryfikacji podpisów złożonych właściwemu organowi, w związku z zamiarem przeprowadzenia referendum lub zgłoszeniem inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

Eksperci z Fundacji Batorego: Utworzenie Centralnego Rejestru Wyborców wymaga starannego przygotowania

Eksperci wyborczy z Fundacji Batorego, m.in. dr hab. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. Adam Gendźwiłł z Uniwersytetu Warszawskiego i dr hab. Mikołaj Cześnik z Uniwersytetu SWPS, podkreślają, że utworzenie Centralnego Rejestru Wyborców jest potrzebne. Swoje zdanie wyrazili w opinii w sprawie zmian w Kodeksie wyborczym 24 stycznia 2023 roku. Zwracają jednak uwagę, że stworzenie takiej jednej bazy danych o wyborach w Polsce to zadanie czasochłonne i powinno zostać dobrze przygotowane, zwłaszcza, że wybory 2023 będą jesienią tego roku.