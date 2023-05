i Autor: Paweł Jaskółka/Super Express Wybory

Spore zmiany na wybory 2023

Centralny Rejestr Wyborców - czym jest? To będzie rewolucja w Kodeksie wyborczym na wybory 2023!

Centralny Rejestr Wyborców to największa zmiana, jaką wprowadza nowy Kodeks wyborczy. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu wyborczego w marcu. To oznacza, że wybory 2023 jesienią będą inne. Centralny Rejestr Wyborców ma teoretycznie ułatwić przeprowadzenie wyborów w Polsce. Co to jest Centralny Rejestr Wyborców i co go odróżnia od dotychczasowych gminnych baz danych o wyborcach? Wyjaśniamy na polityka.se.pl.