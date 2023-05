Mogę śmiało stwierdzić w imieniu swoim i wielu moich kolegów, koleżanek także z zaprzyjaźnionych służb, że wywiad rosyjski jest jednym z najlepszych na świecie. Jest zasada taka, nas obowiązuje, że nie wolno nie doceniać przeciwnika w tym względzie, w szczególności rosyjskiego wywiadu - jego siły, tradycji, doinwestowania, miejsca, także w strukturach państwowych. Problem się zaczyna gdzie indziej. Kiedy wywiad produkuje informacje, ta informacja dopiero trafia do Sztabu Generalnego, do polityków, do Rady Bezpieczeństwa, do Putina i tu pojawia się pytanie, czy na podstawie tych informacji, które nie zawsze są trafne - wywiad też się myli, też popełnia błędy - czy na podstawie tych informacji podejmuje się właściwe decyzje? Szczególnie w autorytarnych krajach, takich jak Rosja, panuje coś takiego w tej strukturze militarno-wywiadowczej, panuje takie przekonanie, że ci marszałkowie, jakby tu ich nie określić, "my wiemy lepiej". Co nam będą tam opowiadać ci szpiedzy. Historia zna mnóstwo takich przypadków. Na przykład Zorge donosił o szczegółach najazdu Niemiec na Związek Radziecki, Stalin go deprecjonował. Co więcej, Stalin wymordował w 1937 roku całe kierownictwo swojego wywiadu. Więc tak działają mechanizmy w państwach autorytarnych. Natomiast ja myślę, że w sumie sukces, jakim jest dzisiaj to, że Ukraina walczy, że właśnie nie jest tak, jak powiedział, że wydawało się, że ci Rosjanie się po prostu przejadą tymi czołgami pod polską granicę i będzie pozamiatane. To jest sukces, że Ukraina walczy. (...) Druga wielka siła to jest wspaniały prezydent jakiego mają (Wołodymyr Zełenski - red.), który jest najpotężniejszą bronią Ukrainy. Proszę sobie wyobrazić co by było, gdyby był ktoś inny. Nie chcę wymieniać nazwiska. Co ten człowiek dokonuje, jakiego nieprawdopodobnego wysiłku, aby zmobilizować świat do pomocy. I tu dochodzimy do momentu wywiadu. I tym trzecim elementem, moim zdaniem, jest międzynarodówka wywiadowcza państw demokratycznych, które wspierają Ukrainę, która pomaga Ukrainie informacjami”.