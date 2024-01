Bunt w PiS. Kaczyński ma wielki problem

Początkowo Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS, zarządził, że w partii będzie dyscyplina i wszyscy mają zagłosować za odwołaniem Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu. Jednak ta decyzja - co opisuje Wirtualna Polska - miała doprowadzić do buntu w szeregach największej opozycyjnej partii. Część posłów, na czele z Przemysławem Czarnkiem uważała bowiem, że nie ma sensu rozpoczynać konfliktu z Konfederacją, której elektorat i przekonania w części pokrywają się z tym, co prezentuje Prawo i Sprawiedliwość. Ostatecznie więc, po bardzo burzliwej i ostrej dyskusji, zdecydowano, że posłowie PiS nie wezmą udziału w głosowaniu - tak też się stało. Politycy związani z partią Jarosława Kaczyńskiego wyjęli karty do głosowania i nie brali udziału. W partii mówi się o tym, że rośnie pozycja Przemysława Czarnka, który z uwagi na dobre przemówienia z mównicy sejmowej oraz radzenie sobie w komisji ds. wyborów kopertowych. I to tego stopnia, że mógłby on zostać szefem kampanii PiS w wyborach do europarlamentu. Czy tak właśnie będzie? Przekonamy się w najbliższym czasie.

