Bosak do Kamińskiego: "Pan mówi jak prowincjusz!" Gorąca wymiana zdań w studiu Wieczornego Expresssu

Czwartkowymi gośćmi "Wieczornego Expressu" byli posłowie Krzysztof Bosak (Konfederacja), Jan Grabiec (PO) i Michał Kamiński z PSL. Od samego początku programu na żywo dyskusja między politykami była tak gorąca, że niemal widać było, jak lecą iskry. Aż w końcu stało się! Jednym z tematów dyskusji w studiu była rola Unii Europejskiej i jej wpływu na rozwój Polski.

Bosak: "Trzeba zacząć mieć odwagę wetować złe rozwiązania w UE"

Krzysztof Bosak ostro krytykował prawa forsowane przez Brukselę. W pewnym momencie po serii krytycznych uwag na temat Unii Europejskiej i naszych z nią relacji, m.in. jak się wyraził Bosak "socjalistycznego obłędu polityki klimatycznej" i "przeregulowania", prowadzący program zapytał przedstawiciela Konfederacji wprost: - Czy powinniśmy wyjść z Unii Europejskiej? Na co Krzysztof Bosak stwierdził, że nie ma poparcia społecznego dla dyskusji na ten temat. więc jest to temat sztuczny, którym, jak stwierdził, próbuje się w Konfederację uderzać. - Trzeba zacząć mieć odwagę wetować złe rozwiązania w UE - stwierdził Bosak.

Bosak do Kamińskiego: "jak prowincjusz"

Krzysztof Bosak stwierdził, że to co dla nas jest niekorzystne, jest korzystne dla pozostałych państw unijnych - odnosząc się do polityki wobec produktów rolnych z Ukrainy na europejskim rynku. - Jesteśmy przegłosowywani na bazie traktatu lizbońskiego - tłumaczył. - Oni kładą swój interes gospodarczy ponad solidarność. Mają możliwość nas przegłosować i to robią, bo mogą - mówił współprzewodniczący Konfederacji. Nie zgodzili się z tym ani Jan Grabiec, ani Michał Kamiński, który zapytał oburzony: - To pan uważa, że te miliony Polaków, którzy skorzystali z pomocy Unii Europejskiej wzięło od unii łapówkę? Pan dzisiaj obraża miliony Polaków, którzy wzięli pieniądze z Unii Europejskiej stwierdził Kamiński.

Na to Krzysztof Bosak odparował: - Pan się wyraża jak prowincjusz, który się rzucił na koraliki. Ciąg dalszy rozmowy między politykami wcale nie był zresztą mniej emocjonalny. Zapraszamy do obejrzenia całości programu na kanale YT Super Expressu.

