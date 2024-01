Bondar podjął kolejną decyzję. Chce rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego

Wyciekły kulisy zatrzymania Wąsika i Kamińskiego. Nie tak to miało wyglądać! Plan był zupełnie inny

- Do końca tego tygodnia przedstawię założenia do- ustawy, która będzie rozdzielała urząd ministra sprawiedliwości oraz Prokuratura Generalnego - zapowiedział Bodnar. Funkcje ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego zostały połączone na początku 2016 r., za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej - za rządów PO-PSL - były rozdzielone. Minister Adam Bodnar powiedział, że pełniącym obowiązki przez okres dwóch miesięcy Prokuratura Krajowego będzie Jacek Bilewicz. - Natomiast w tym okresie najbliższych dwóch miesięcy, bo na ten okres pan prokurator Bilewicz został powołany do pełnienia tej funkcji, będziemy przeprowadzali otwarty konkurs na stanowisko Prokuratora Krajowego - poinformował.

Bodnar powiedział, że chciałby doprowadzić do tego, by Prokurator Krajowy, który zostanie wybrany, był osobą cieszącą się absolutnym autorytetem i szacunkiem wszystkich środowisk prawniczych, a także że zagwarantuje poprawne funkcjonowanie prokuratury w przyszłości.

Ministerstwo sprawiedliwości poinformowało w piątek, że premier Donald Tusk powierzył obowiązki Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego - Prokuratora Krajowego prokuratorowi Prokuratury Krajowej Jackowi Bilewiczowi. Bilewicz, jako pełniący obowiązki, zastąpił na stanowisku Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego. Ministerstwo oświadczyło także, że od piątku Barski „pozostaje w stanie spoczynku, co powoduje niemożność sprawowania przez niego funkcji Prokuratora Krajowego”. Resort argumentuje, że przywrócenie prokuratora Barskiego do czynnej służby 16 lutego 2022 r. przez ówczesnego PG Zbigniewa Ziobrę zostało dokonane przez zastosowanie przepisów ustawy, które od dawna już nie obowiązywały.

Natomiast Prokuratura Krajowa oświadczyła w piątek, że funkcję Prokuratora Krajowego pełni Dariusz Barski, a "pismo Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, w którym wskazuje on, że jego zdaniem Prokurator Krajowy pozostaje prokuratorem w stanie spoczynku, nie wywołuje żadnych skutków prawnych".

Przed budynkiem Prokuratury Krajowej zebrali się w poniedziałek rano protestujący - ok. pięciu osób - którzy krytykowali działania ministra Bodnara. Przybyła policja chciała wylegitymować protestujących. Ci się jednak na to nie zgodzili, domagając się podania podstawy prawnej i twierdząc, że jest to zgromadzenie spontaniczne.