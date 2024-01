Andrzej Duda totalnie zmieni kurs?! Zdumiewające sygnały z partii Szymona Hołowni

Andrzej Duda totalnie zmieni kurs? W partii Szymona Hołowni jest nadzieja

Andrzej Duda i Szymon Hołownia co prawda - jeszcze przed aresztowaniem Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego - spotkali się, ale do porozumienia nie doszli. Po tym, gdy obaj politycy PiS trafili do aresztu, napięcie na szczytach władzy sięgnęło zenitu. Prezydent wygłosił specjalne oświadczenie, w którym kilkakrotnie podkreślił, że jest wstrząśnięty, a potem - mimo tego, że uważa, że jego ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika z 2015 roku jest obowiązujące - zdecydował się ponownie wszcząć procedurę ułaskawienia obu polityków PiS. Posłowie koalicji 15 października zgodnie uważają, że w ostatnim czasie Andrzej Duda mocno się pogubił. Zdaniem Michała Szczerby z KO prezydentowi "nikt nie będzie podawał ręki po tym, co on wyprawia w tej chwili". Nadzieję na to, że stosunki Andrzeja Dudy z nową ekipą rządową jednak ułożą się w miarę poprawnie mają ludzie Szymona Hołownia. Wydaje się, że w Polsce 2050 naprawdę wierzą w to, że prezydent totalnie zmieni kurs.

Szymon Hołownia i Polska 2050 będą współpracować z Andrzejem Dudą? "Zawsze jest miejsce dla gości reprezentujących pana prezydenta"

Szymon Hołownia i jego partia są otwarci na współpracę z Andrzejem Dudą. W rozmowie z "Super Expressem" Mirosław Suchoń, przewodniczący klubu parlamentarnego Polska 2050 - Trzecia Droga, przypomniał, że "pan prezydent zapowiedział chęć budowy Polski demokratycznej, Polski pojednanej". - W związku z tym nie wyobrażam sobie sytuacji, w której sposób rozmyślny blokuje na przykład ustawy przegłosowane przez parlament - zaznaczył szef klubu partii Szymona Hołowni. - Mam nadzieję, że sytuacja z ustawą okołobudżetową, która przewidywała podwyżki dla znaczącej grupy pracowników szeroko pojętych usług publicznych, to był tylko wypadek przy pracy, złośliwy, ale wypadek przy pracy - dodał Mirosław Suchoń, który liczy na to, że teraz relacje z Andrzejem Dudą się poprawią. - Mam taką nadzieję, że pan prezydent jednak będzie chciał budować to porozumienie i to oczywiście oznacza, że ustawy nie są blokowane. Jeżeli pan prezydent ma chęć zabrania głosu przy procedowaniu konkretnych ustaw, to zawsze są drzwi otwarte. Zawsze jest miejsce dla gości reprezentujących pana prezydenta na posiedzeniach komisji, do czego oczywiście też zachęcam, bo to jest ważny proces stanowienia ustaw - zapewnił koncyliacyjnie jeden z ważniejszych polityków partii Szymona Hołowni.

W naszej galerii prezentujemy, jak mieszka Szymon Hołownia