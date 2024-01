Najnowsze wieści o Kamińskim. "Przyjmuje płyny"

Kosiniak-Kamysz wyprosił wojskowych z konferencji! O co chodzi?

Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik zostali osadzeni w więzieniu po zatrzymaniu w Pałacu Prezydenckim. Obaj uważają, że są niewinni, ponieważ obowiązuje akt łaski z 2015 roku, który wydał prezydent Andrzej Duda. Obaj - choć przebywają w dwóch zakładach karnych - rozpoczęli głodówkę w tym samym dniu, kiedy trafili za kraty. Poinformowali również, że rozpoczynają głodówkę tego samego dnia. Teraz adwokat, który reprezentuje Mariusza Kamińskiego poinformował o nowych faktach ws. jego klienta. - Sąd Rejonowy w Radomiu wydał w sprawie mojego klienta bezpodstawną, blankietową decyzję o przymusowym dokarmianiu go. My na tę decyzję złożyliśmy zażalenie - podkreśla mecenas Zuchmantowicz. - O szczegółach mówić nie będę, bo są to sprawy intymne. Mogę potwierdzić, że mój klient przyjmuje płyny i kontynuuje głodówkę. Nie istnieją parametry, które pozwalałyby na łamanie jego praw poprzez tę decyzję o przymusowym dokarmianiu - stwierdził.

20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał prawomocnie Kamińskiego i Wąsika na dwa lata pozbawienia wolności za nadużycia władzy w związku z tzw. aferą gruntową. W zeszły wtorek policja zatrzymała obu polityków PiS, później zostali oni osadzeni w zakładach karnych. Prezydent poinformował w ubiegły czwartek o wszczęciu na podstawie Kpk postępowania ułaskawieniowego wobec Kamińskiego i Wąsika na prośbę ich żon. Zwrócił się też do prokuratora generalnego, aby zawiesił wykonywanie kary i zwolnił ich z aresztu na czas postępowania ułaskawieniowego.

