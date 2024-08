13. rocznica śmierci Andrzeja Leppera. Samoobrona chce ronda jego imienia. Złożono wniosek do gminy

4 sierpnia we wsi Krupy w gminie Darłowo, spotkali się przedstawiciele Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrony, by po mszy na grobie Andrzeja Leppera złożyć kwiaty. Tego dnia wśród działaczy był także syn polityka, Tomasz Lepper wraz z wnukiem zmarłego.

- Nikt z naszych tutaj, nie jest wstanie dorównać twojej przebiegłości, inteligencji, a także działania. Jesteśmy dumni Andrzeju, że dzisiaj mogliśmy znowu złożyć tu kwiaty. Te uroczystości będziemy powtarzać każdego roku, bo jesteś największym Polakiem. Robiłeś ogromnie dużo dla Polski i dla rolników. Będziemy działać, żeby ludzie wiedzieli, że Samoobrona dalej istnieje i działa - mówił nad grobem Andrzeja Leppera, Marek Duszyński, przewodniczący Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona.

W lipcu działacze tego ugrupowania złożyli wniosek w gminie Grzybno, by jedno z rond nazwać rondem im. Andrzeja Leppera.

Tu prowadził gospodarstwo do końca swojego życia. Teraz chcą rondo imienia Andrzeja Leppera

Andrzej Lepper przez całe życie prowadził gospodarstwo we wsi Zielnowo, gdzie mieszkał wraz z rodziną. W 1991 roku stawał na czele pierwszy protestów rolników. Wtedy też zaczynał swoją karier polityczną. Pochowano go w 2011 roku dwa kilometry dalej we wsi Krupy. Dziś Marek Duszyński, próbuje przywrócić dawną charyzmę Samoobronie. Wspólnie z kolegami ze związku doszli do wniosku, że Andrzej Lepper powinien być uhonorowany w swoich rodzinnych stronach. Dlatego złożyli wniosek, by nadać jednemu z rond imię Andrzeja Leppera. Znaleźli rondo, które nie ma patrona w miejscowości Grzybno. Tam też złożyli wniosek do wójta gmina w tej sprawie. Proponowane rondo znajduje się na drodze prowadzącej do Krup i Zielnowa.

Ciało polityka znaleziono w łazience

Andrzej Lepper zmarł 5 sierpnia 2011 roku. Jego ciało znaleziono w łazience przy prywatnym pokoju polityka w siedzibie Samoobrony w budynku przy Al. Jerozolimskich w Warszawie. Na kilka dni przed śmiercią Lepper był z wizytą na Białorusi. Był tam w interesach. Później był w Warszawie. Do rodzinnego domu przyjechał 2 sierpnia, jak mówili członkowie rodziny po jego śmierci, był wtedy w dobrym i nic nie wskazywało na to, że może chcieć targnąć się na swoje życie. Z kolei jego współpracownik miał mówić, że Lepper wyglądał na "mocno podłamanego".

Prokuratura Okręgowa w Warszawie po śmierci Andrzeja Leppera prowadziła śledztwo ws. doprowadzenia polityka do targnięcia się na własne życie, a także kierowania wobec niego gróźb. Postępowanie to zostało umorzone blisko półtora roku później.